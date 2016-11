Trojni morilec ne prizna slovenskega sodišča

MARIBOR – Kako eksploziven in nepredvidljiv je lahko 44-letni Aleksander Žlender, je na lastni koži spoznala tudi sodnica Andreja Lukeš. Kot bi bil nekdanji jugoslovanski in poznejši srbski predsednik Slobodan Milošević njegov veliki vzornik, je obtoženi sodelovanja pri trojnem umoru sredi Beograda v začetku devetdesetih let minulega stoletja kričal po sodni dvorani: »Ne priznavam tega sodišča.« Povsem enake besede, ki jih je Slobodan Milošević uporabil pred sodniki na haaškem sodišču, je tokrat sodnici Andreji Lukeš pod nos vrgel Aleksander Žlender in zatem meni nič, tebi nič na presenečenje vseh zapustil razpravno dvorano.



Tako je bilo vnovičnega sojenja za trojni umor, ki je pred 23 leti pretresel Beograd, konec po dobre pol ure. Brez navzočnosti obtoženega tudi ni bilo sojenja, četudi bi sodnica hotela nadaljevati in iz ust Aleksandra Žlendra slišati kakšno besedo v zagovor. A je ni, saj se je možakar, ki se je 17 let skrival pred roko pravice, skliceval na vse svoje zagovore, ki jih je podal tako pred preiskovalnim sodnikom kot na prvem sojenju. Potem ko mu je sodnica iz kazenskega spisa prebrala vse zagovore, se je obtoženemu utrnila misel. Precej glasno je protestiral, da to niso vsi njegovi zagovori, in iz rokava stresel še enega. Vnel se je spor med obtoženim in sodnico.

