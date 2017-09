Trojica vlomila v hišo, ko je bil lastnik doma, in ga napadla

KOPER – V soboto ob 23.18 so policiste obvestili, da so trije moški vlomili v stanovanjsko hišo v Kopru, kjer so 43-letnega lastnika poškropili s solzivcem, udarili v obraz, ga prevrnili na tla in mu iz žepa odvzeli 600 evrov. Zatem so se vsi trije, za zdaj neznani moški, odpeljali.

Pretepeni je bil lažje poškodovan.

Policisti intenzivno zbirajo obvestila, poroča PU Koper.