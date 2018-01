Trkali so mu po oknu, a se ni odzival

BREŽICE – V soboto popoldne so očividci poklicali na številko policije 113 in sporočili, da je voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in nasedel na brežini. Na trkanje po oknu se ni odzival, tako da niso vedeli, ali spi oziroma ali potrebuje zdravnika ali policista. Brežiški policisti so razkadili dvom, ko so vozniku, 54-letnemu Brežičanu, odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,36 mg alkohola v litru izdihanega zraka (okoli 2,8 promila). Ker je bilo zaradi očitnih razlogov z njim komunicirati tako težko, da ni bil sposoben poklicati koga od domačih, da bi poskrbeli zanj, so to vlogo prevzeli policisti. Odredili so mu pridržanje do iztreznitve, za avto pa so poskrbeli vzdrževalci ceste, so sporočili iz PU Novo mesto.