Trk štirih vozil, eno osebo odpeljali

LJUBLJANA –V sredo okrog 15. ure se je na Roški cesti pripetila prometna nesreča, ki jo je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji povzročil voznik renaulta traffica.



V nesreči so bile udeležene še tri voznice, in sicer daewooja kalosa, fiata punta in alfe 156. Ena od njih je bila z reševalnim vozilom odpeljana v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je lažje poškodovana. Povzročitelju nesreče je bil izdan plačilni nalog, so sporočili PU Ljubljana.