Trije zapeljali s ceste, trije poškodovani

RIBNICA, OPLOTNICA, NOVO MESTO – V četrtek popoldne so se zgodile tri prometne nesreče, v katerih so vozniki zapeljali s ceste.

Ob 17.22 sta na regionalni cesti Ribnica–Kočevje, pred odcepom za Jasnico, trčili osebni vozili. Pri tem je eno vozilo zapeljalo s ceste. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, odklopili akumulatorja ter pomagali reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih oseb. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Ribnice in Kočevja so ju prepeljali v nadaljnjo oskrbo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Ob 16.20 je v naselju Straža pri Oplotnici osebno vozilo zapeljalo s cestišča na travnik. Posredovali so gasilci PGD Slovenska Bistrica in Oplotnica, ki so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator vozila. Poškodovanih ni bilo.

Ob 16.06 pa je na cesti Novo mesto–Metlika pod Vahto osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, postavili vozilo na kolesa in počistili cestišče. Ekipa nujne medicinske pomoči iz Metlike je poškodovano voznico oskrbela na kraju ter jo nato odpeljala v novomeško bolnišnico.