Trije trčili, iztekalo je gorivo

IVANČNA GORICA – V sredo ob 17.37 so v križišču v Ivančni Gorici trčila tri osebna vozila. Pri tem je prišlo do iztekanja olja in goriva iz vozil.

Poleg reševalcev RP KC Ljubljana in ekipe nujne medicinske pomoči ZD Ivančna Gorica, ki so oskrbeli dve poškodovani osebi, so posredovali tudi gasilci PGD Stična in GB Ljubljana, ki so kraj protinaletno in protipožarno zavarovali ter posuli razlite tekočine z vpojnimi sredstvi, je poročala uprava za zaščito in reševanje.