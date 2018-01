Trije trčili, ena v roke reševalcem

DOMŽALE – V torek ob 7.23 so na Krumperški ulici trčila tri osebna vozila.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja dveh vozil, nudili pomoč poškodovani osebi in jo predali v oskrbo reševalcem ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.