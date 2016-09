Trije so se stepli, strasti mirila policija

ŠENČUR – Kranjski policisti so v četrtek zjutraj v Šenčurju obravnavali tri osebe, ki so se na javnem kraju po prepiru steple.

V postopku so proti enemu kršitelju uporabili tudi prisilna sredstva, vse tri pa so obravnavali zaradi nasilnega in drznega vedenja. O njihovem ravnanju vodijo prekrškovne postopke.

V Škofji Loki pa so policisti za izravnalne ukrepe pozno zvečer moškemu zasegli snov, ki je zelo verjetno prepovedana droga konoplja. Če bo analiza njihov sum potrdila, bodo moškega obravnavali v prekrškovnem postopku, so sporočili iz PU Kranj.