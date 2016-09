Trije so jo zavajali, dva sta vlomila

ZGORNJE BITNJE – V Zgornjih Bitnjah so trije neznanci v torek okoli 9.30 z odvračanjem pozornosti lastnice poskušali krasti iz stanovanjske hiše, vendar so bili pri početju zaloteni in so pobegnili.

Eden od storilcev je žensko ogovarjal na dvorišču, druga dva pa sta vstopila v hišo, kjer pa ju je zalotila druga oseba. Vsi trije so se hitro odpeljali. Uporabljali so moder osebni avtomobil, poročajo gorenjski policisti.