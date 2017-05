Trije skriti pod ponjavo

OBREŽJE – Na mejni prehod Obrežje je v četrtek popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije.

Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. V tovornem delu so pod ponjavo našli tri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Predali so jih hrvaškim varnostnim organom, so sporočili dolenjski policisti.