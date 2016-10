Trije Romi gasilca pretepli in oropali

Boris, Marjan in Brendi Hudorovac so si z ropom gasilca prislužili rešetke. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

NOVO MESTO, BOŽAKOVO – »Ko sem se tiste noči vračal proti domu, sem srečal tri Rome. Ogovoril sem jih, ali gredo s fešte, nato pa sem jih odmislil. A takrat je počilo. V trenutku je bilo konec. Iz nezavesti sem se zbudil zaradi bolečin v levem zapestju, trgali so namreč uro z moje roke. Eden je sedel na meni v višini pasu, z eno roko me je davil, z drugo pa s pestjo udarjal po obrazu. Druga dva napadalca sta me držala, da se nisem mogel braniti. V tistem sem se zbal za svoje življenje. 'A me hočejo ubiti?' sem se spraševal. Ko sem se drugič ozavestil, sem bil ves omotičen, zmeden, okrvavljen. Prva misel mi je bila, da moram priti do brata, ki živi v bližini,« je napad treh Romov na novomeškem sodišču opisoval Silvo Štubljar, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Rosalnice, ki je po ropu ostal brez vsega, kar je imel pri sebi; denarnice, denarja, dokumentov, bančne kartice, telefona, ure, neuporabna in uničena je tudi svečana gasilska uniforma.

