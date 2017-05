Trije poškodovani v trčenju

LJUBLJANA – V nedeljo malo pred polnočjo sta na cesti od Stožic proti Tomačevemu, pred nadvozom čez obvoznico, trčili osebni vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi treh poškodovanih oseb. Prepeljali so jih v UKC Ljubljana.