Trije pitbuli raztrgali Tatjano, ker niso imeli dovolj hrane?

MAVRLEN – Nekaj kilometrov naprej od Črnomlja leži vasica Mavrlen, v kateri biva 60 ljudi. Vas je mirna, okoli nje vse zeleno; a spokoj je v sredinem dopoldnevu varljiv in le navidezen – ljudje v sebi nosijo žalost zaradi dogodkov minulega večera, ko so psi napadli 71-letno Tatjano Šum. Za posledicami napada treh pitbulov, ki so bili v lasti njenega 40-letnega sina Mihe Šuma, je umrla v bolnišnici. Eden izmed krajanov, ki so nesrečnici priskočili na pomoč, pojasnjuje, da sta se mama in sin semkaj preselila iz prestolnice pred približno sedmimi leti, potem ko se je upokojila: »Hotela je ali sem ali v Prlekijo, tu ji je bilo bolj všeč.«

Miha naj bi se priselil s samo enim psom, a še isto leto so videli tudi samico: »Paril ju je, pa sta mu od prvega legla ostala dva psa, nato še od drugega …« V sredinem popoldnevu je bilo tako v hiši osem odraslih psov pasme pitbul, nekateri domnevno tudi xl bull, ter pol ducata mladičev. Od soseda slišimo to, kar so nam prej povedali tudi drugi viri: »Garantiram, da za pasje borbe ni prodajal psov. Vedno, preden je dal mladiče, je spraševal o človeku; se pozanimal, h komu gre.« Psi naj bi bili do Mihe zaščitniški, tolerantni, »imeli so ga radi. Njo pa je imel rad Fonzi, tisti je z njo živel gor.«

