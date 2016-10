Trije ostali brez drog

BLED – Gorenjski operativno-komunikacijski center je med koncem tedna prejel obvestila o 19 prometnih nesrečah, 15 prijav kršitev predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju in osem v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa prijave o sumih kaznivih dejanj tatvine, vloma, poškodovanja tuje stvari, ponareditve denarja, ponarejanja listin in nasilja v družini.

Policisti so na Bledu v treh postopkih zasegli prepovedano drogo, zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so zasegli tri vozila, so sporočili iz PU Kranj.