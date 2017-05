Trije napihali

KRANJ – Tri voznike pod vplivom alkohola so škofjeloški policisti ta vikend izločili med običajnim nadzorom prometa.

»Preizkus alkoholiziranosti je pri teh voznikih pokazal 0,42, 0,64 in 0,91 mg/l in prav vsi so bili zato zelo podvrženi povzročanju nevarnih situacij. Da bi se temu izognili, svetujemo samo in izključno trezno vožnjo, ker alkohol na organizem oziroma voznika vpliva zelo negativno in hkrati pomeni veliko tveganje za vse udeležence v prometu,« opozarjajo pri PU Kranj.