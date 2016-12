Trije mladi umrli, odgovarja pa nihče

Anica Grofelnik hodi vsak dan na grob in Davorju prižge svečko. Foto Marko Feist

Bernarda in Davor sta bila par. Skupaj sta bila tudi, ko je bil zanju usoden ogljikov monoksid. Foto Marko Feist

Če bi bili dimniki očiščeni, bi Bernarda, Davor in Dragan zdaj živeli. Foto Dejan Javornik

POLZELA – »Tako sem razočarana nad delovanjem sodišča,« nam je že pred tremi leti, na dan druge obletnice smrti sina Davorja, se spominjamo, tožila mila Anica Grofelnik, ki ga je imela tako neskončno rada.



Tudi tokrat smo se srečali zaradi črne nedelje, 15. januarja 2012, ko se je ne le pri Grofelnikovih, ampak tudi pri Žunićevih in Hitijevih, vse sesulo. Kmalu bo že peta obletnica, odkar je šel Davor na oni svet, pa je rana na Aničinem srcu samo še globlja. Zaradi petkove odločitve celjskega sodišča, da ni bilo dovolj dokazov, da bi koga obsodili, se zdi, da so trije mladi, Davor, Bernarda in Dragan, za ranjene starše že drugič umrli.

