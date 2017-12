Trije migranti vlomili v hišo

ILIRSKA BISTRICA – Policisti PU Koper so bili v noči na četrtek obveščeni o vlomu. Poklical jih je moški iz Ilirske Bistrice in sporočil, da so mu trije neznanci vlomili v hišo. Enega so policisti zadržali, dva pa sta pobegnila. Ugotovili so, da gre za ilegalnega migranta iz Libije, ki pri sebi ni imel dokumentov. Čez nekaj časa je policija našla še drugega migranta, ki je bil iz Alžirije. Oba sta zaprosila za azil, zato so ju odpeljali v azilni dom.