Tri ženske klicale na pomoč

JEZERSKO – V petek ob 8.23 so se na ferati pod Češko kočo, občina Jezersko, zaplezale tri planinke.

Posredovali so reševalci GRS Jezersko in helikopter LPE z dežurno ekipo GRS z Brnika, ki so jih nepoškodovane rešili ter prepeljali v dolino, je poročala uprava za zaščito in reševanje.