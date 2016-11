Tri so domov poslali peš

LJUBLJANA – V četrtek je operativno-komunikacijski center PU Ljubljana prejel 154 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. S področja kriminalitete so obravnavali 60 dogodkov, s področja javnega reda in miru 35 ter s področja prometne varnosti 56 dogodkov.

Na področju kriminalitete so zabeležili šest tatvin in štiri vlome.

Obravnavali so 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala materialna škoda, in pet takih, v katerih so udeleženci utrpeli lahke telesne poškodbe.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 18-krat na javnem kraju in enkrat v zasebnem prostoru.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli tri vozila.