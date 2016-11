Tri piva, dva promila in prometna nesreča

LJUBLJANA – Še ne tako zelo davno je bilo to, kar je zagrešil 41-letni Matej P., bolj ali manj prometni prekršek. Zdaj je kaznivo dejanje nevarna vožnja v cestnem prometu, ki bi ga lahko za dolgih pet let popeljala za zapahe. Toda tudi zato, ker se je Matej pokesal, krivdo priznal, se oškodovancema opravičil, in ker je oče dveh majhnih otrok, se je izvlekel z devetmesečno prepovedjo vožnje vozil v kategoriji B ter pogojno zaporno kaznijo eno leto in pol zapora s preizkusno dobo dveh let. »Če boste v tej preizkusni dobi storili novo kaznivo dejanje, tvegate, da boste morali za leto in pol na Dob. In izrekel vam bom ukrep prepovedi vožnje, v tem primeru je to tako ali tako nujen ukrep, dajte se za tisti čas vzdržati volana,« ga je posvaril okrožni kazenski sodnik Boris Gabrijel Hrovat.



Zgodilo se je 11. julija lani nekaj minut pred peto popoldne, ko so ga videli, da v citroënu pošteno vijuga že po ljubljanskem avtocestnem obroču. Težko mu je verjeti, da je na včerajšnjem predobravnavnem naroku, po priznanju krivde pa so izpeljali tudi narok za izrek kazenske sankcije, govoril resnico, ko je dejal, da je njegov prijatelj tistega dne pač proslavljal rojstni dan, »pa sem v kratkem času spil tri piva«. Po nesreči so mu namreč v krvi izmerili kar 1,95 promila alkohola.



Z obroča je zavil na izvoz proti Podutiku, klanec navzgor se zaključi s semaforiziranim križiščem, in prav tam sta pred semaforjem na motorju na nadaljevanje vožnje čakala Jože A. in njegova žena Pavla. Matej do njiju ni pripeljal s primerno hitrostjo, niti zaviral ni, zato je v njiju precej silovito trčil. Sila udarca je motorista in sopotnico vrgla z motorja, Jože si je med drugim zlomil nadlahtnico (huda telesna poškodba), ocena teže diagnoze za Pavlo, pretres možganov, pa naj bi bila lažja telesna poškodba.



Kot je včeraj sodniku Hrovatu sporočil oškodovanec Jože, »z ženo do tega gospoda ne bova uveljavljala premoženjskopravnega zahtevka. Nekaj malega posledic sicer še čutiva, saj po takih dogodkih vedno ostanejo, vendar pa delava in živiva naprej. Po nesreči je voznik avta z nama vzpostavil stik in se nama opravičil.«



Da bi se Matej, ki se je po nesreči udeležil edukacijske delavnice na temo alkohola v prometu, po k sreči ne tragičnem dogodku popolnoma odrekel omamnim pijačam, tako močan spet ni. »Toda če kdaj kaj popijem, je to po navadi na kakem rojstnem dnevu. A le kozarček ali dva, in potem nikoli ne peljem avtomobila. Ne vem, ali sem v zadnjem letu petkrat pil alkoholno pijačo.«



Tožilka Liljana Tomič je zanj predlagala enoinpolletno pogojno zaporno kazen ter desetmesečno prepoved vožnje osebnih avtomobilov. Glede zaporne kazni ji je sodnik sledil v celoti, trajanje stranske kazni pa mu je znižal za mesec dni, na devet mesecev torej. Obrazložitev za tako odločitev je precej zanimiva: »Če prav razumem, bo šel vaš otrok prihodnjo jesen v šolo. In če se na višino kazni ne boste pritožili, v tem primeru bo potem danes pravnomočna, se bo prepoved vožnje iztekla tam proti koncu poletja.« Torej bo lahko ponosni očka svojega starejšega otroka prvošolčka kar sam odpeljal v šolo.