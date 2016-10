Tri osebe poškodovane v trčenju, eno so iz avta rešili s tehničnim posegom

POSTOJNA – V petek ob 11.19 sta na cesti med Postojno in Rakitnikom trčili osebni vozili. V nesreči so se tri osebe poškodovale. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovancev in odklopili akumulatorja.

Dve poškodovani osebi so gasilci prepeljali do urgence v Postojni. Reševalci PHE Postojna so poškodovance oskrbeli in enega prepeljali v ljubljanski klinični center, poroča uprava za zaščito in reševanje.