Tri osebe poškodovane v Hrastniku

HRASTNIK – V sredo ob 20.57 sta na regionalni cesti v Hrastniku trčili osebni vozili. Gasilci PGE Trbovlje in PGD Hrastnik mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in z absorbentom posuli cestišče.

V nesreči so bile poškodovane tri osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.