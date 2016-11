Tri nesreče v Škofji Loki

ŠKOFJA LOKA – Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali tri prometne nesreče, ki so jih vozniki povzročili z vožnjo na prekratki varnostni razdalji. Vse tri nesreče so se zgodile v Škofji Loki. Ena zgodaj zjutraj, druga dopoldne, tretja pa popoldne. Iz PU Kranj so sporočili, da sta vsakič trčili po dve vozili, v popoldanski pa je poleg materialne škode povzročiteljica utrpela tudi lažje poškodbe.

Na policiji so ob tem opozorili na vožnjo na prekratki varnostni razdalji, ki je eden najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, ter na potrebo po prilagojeni hitrosti in previdnosti zaradi zahtevnih voznih razmer in po pozornosti na dogajanje na cesti.

Nesreča z udeležbo več vozil se je dopoldne zgodila v Kranju. Udeležena so bila štiri vozila, nesreča z materialno škodo pa se je zgodila zaradi nepravilne vožnje ene od voznic v križišču. Likozarjeva cesta je bila zaradi nesreče nekaj časa zaprta, proti povzročiteljici pa policisti vodijo prekrškovni postopek.