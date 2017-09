Tri je zasačila, ko so bežali iz njene hiše

LITIJA – V petek okrog 15.30 so policisti prejeli obvestilo o drzni tatvini iz hiše v okolici Litije.

Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da sta neznana moška s pogovorom zamotila oškodovanko, ki je bila za stanovanjsko hišo, medtem pa so v notranjost vstopili trije neznanci in pregledali prostore, od koder so odtujili denar.

Ker se ji je pogovor zdel sumljiv, je vstopila v hišo in zalotila tri neznance, ki so stekli na dvorišče in se skupaj z drugima dvema odpeljali s skraja. Uporabljali so temnejše, srednje veliko vozilo, poroča PU Ljubljana.