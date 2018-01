Trgovina z ljudmi: policija je razbila mednarodno kriminalno združbo

LJUBLJANA – Policija je razbila dobro organizirano mednarodno kriminalno združbo, ki je izvrševala kazniva dejanja trgovine z ljudmi, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Kriminalisti so danes zaključne preiskave izvajali na območju policijskih uprav Ljubljana, Celje in Kranj.

Kot je pojasnil pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi Boštjan Lindav, je šlo za izjemno zahtevno kriminalistično preiskavo, ki je trajala več kot šest mesecev. Pet slovenskih državljanov in trije tuji so osumljeni finančnih goljufij, je pojasnil. Po nekaterih informacijah naj bi policisti že pridržali 36 oseb s kitajskim ali tajvanskim državljanstvom, vendar gre v tem primeru za žrtve.

Ljudje iz tujine so jim nakazovali denar

Osumljeni so najeli najmanj osem objektov, kjer so postavili telekomunikacijsko opremo, nato pa so tam naselili ljudi, ki so klicali v tujino ter ljudi na različne načine prepričevali in ukanili, da nakažejo denar na »varen račun«.

Preiskave so izvajali mariborski kriminalisti, skupaj s kriminalisti in policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje in Kranj ter ob koordinaciji uprave kriminalistične policije. Sodelovali sta tudi specialna enota in posebna policijska enota. Preiskave so rezultat večmesečne mednarodne kriminalistične preiskave kaznivih dejanj, predkazenski postopek pa usmerja Specializirano državno tožilstvo, so še zapisali pri Generalni policijski upravi.

Kriminalna združba trgovala z ljudmi

Radio Slovenija je poročal, da preiskave slovenskih in tujih preiskovalcev, usmerjene proti trgovini z ljudmi in finančnemu kriminalu, potekajo že od 1. ure. Odvijale naj bi se tudi na Hrvaškem in Češkem.

Klicni centri za finančne goljufije

V Sloveniji je delovalo med sedem in osem tajvanskih telefonskih centrov za finančne goljufije, v katerih naj bi po poročanju medijev delovali ilegalci. Po neuradnih informacijah naj bi bil eden od centrov v Mariboru v garaži, ki je pred kratkim zgorela, največji center pa naj bi bil v Ljubljani pri Dolgem mostu.

S slovensko policijo sodelujejo Interpol in Europol in kitajska policija

V akciji poleg tožilstva in policije sodelujejo tudi Interpol, Europol ter kitajska in tajvanska policija. Po nekaterih informacijah naj bi policisti že pridržali 36 oseb s kitajskim ali tajvanskim državljanstvom, vendar gre v tem primeru za žrtve. Pridržali so tudi osem osumljencev, je še poročal radio.