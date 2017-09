Trezna 67-letnica trčila v pijanega voznika

DOMŽALE, NOVO MESTO – Na regionalni cesti med Domžalami in Kamnikom, v križišču v Homcu, se je v torek okrog 11. ure pripetila prometna nesreča med dvema osebnima avtomobiloma.

V enem je bil tudi otrok, a se je na srečo vse dobro končalo, ranjen ni bil nihče. Sta pa precejšnjo škodo utrpela udeležena avtomobila. Na njiju so akumulatorja odklopili gasilci CZR Domžale, ki so kraj nesreče tudi zavarovali in cesto počistili. Nesrečo je povzročil voznik, ki je trčil v zadnji del avtomobila, ki je v križišču zavijal levo. Trk je bil tako silovit, da je oba avtomobila odbilo nekaj deset metrov stran.

V avto, ki je bil zadnji v koloni, ki je stala pred rdečo lučjo, pa je trčila 67-letnica v Novem mestu. Bila je prehitra, zato ni mogla pravočasno ustaviti, avto, v katerega je trčila, je nato odbilo v tistega pred njim, še eno vozilo je oplazila 67-letnica. Skupno so bila poškodovana štiri vozila, trije avtomobili in kombi, ranila pa sta se dva udeleženca, oba lažje. Povzročiteljica je vozila trezna, je pa imel voznik, v katerega je trčila in ki je poklical policiste, v litru izdihanega zraka 0,40 miligrama alkohola. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali plačilni nalog. Tega je dobila tudi 67-letna povzročiteljica.