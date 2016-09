Trenutki panike: vozilo zdrsnilo v reko, v njem sta bila zaprta dva otroka

ZREČE – Danes je ob 18.08 na Kovaški cesti v Zrečah prišlo do nekontroliranega premikanja vozila izpred parkirišča stanovanjske hiše, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Vozilo je pri tem zapeljalo v strugo Dravinje, v njem pa sta bila dva otroka. Gasilci PGD Zreče so proti požarno in proti naletno zavarovali kraj nesreče, izklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili otroka iz vozila in izvlekli vozilo iz Dravinje. Reševalci RP Slovenske Konjice so otroka oskrbeli in prepeljali v SB Celje.