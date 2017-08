Trem zasegli vozila

MARIBOR –V četrtek ob 10.45 so policisti v okolici Maribora ustavili 35-letnega voznika kombija. Ugotovili so, da vozilo ni registrirano, moški pa ne poseduje vozniškega dovoljenja.

Dopoldne so prometni policisti ustavili še dva voznika koles z motorjem. Odredili so izredni tehnični pregled, ki je pokazal, da sta bili vozili predelani tako, da sta presegali največjo dovoljeno hitrost. Tudi za 37- in 39-letnika so podali obdolžilna predloga.

Vsem trem so vozila zasegli, so še dodali na PU Maribor.