Trdi, da je kljukasti križ simbol dobrega

LJUBLJANA – Ali je za napadom na taksista Milutina Bojića 19. marca lani v Domžalah res sovraštvo? Tako bi lahko sklepali po zadnji sodni obravnavi zoper Gašperja Pavliča in Jako Flisa. Prvi naj bi tistega dne storil poskus uboja, saj naj bi z nožem napadel taksista, drugi pa pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja. Oba sta na sodišču večkrat zatrdila, da sta ves prejšnji dan veliko pila, spomin pa naj bi izgubila, še preden sta si okrog pol šestih zjutraj naročila taksi.

Vprašal me je´Si ti Srbin?´, ko sem mu pritrdil, je zamomljal nekaj nerazumljivega.



A kot izhaja iz sodnega spisa, so policisti Pavličev avto zaznali v dveh dogodkih, ko so se družili skinheadi, sam pa naj bi pripadal neonacistični skupini. Med hišno preiskavo so pri njem doma našli rdečo majico s črnim kljukastim križem. Na njej je bil krvavi madež, ki, kot so ugotovili forenziki, pripada Pavliču.

Že na prejšnji obravnavi smo lahko slišali mnenje sodnega izvedenca psihiatrične stroke Branka Brinška, da Pavličeva tetovaža na hrbtu »odseva njegovo duševnost«. Narisan ima kljukasti križ z napisom White Pride (beli ponos), kar je neonacistično oziroma rasistično geslo. No, Pavlič je temu odločno nasprotoval, češ da ne gre za nacistične simbole. Kljukasti križ naj bil simbol miru, napis o beli premoči pa je tako ali tako napačno napisan. O predmetih, najdenih med hišno preiskavo (teleskopska palica, boksar in kapa z izrezom za oči), je zatrdil, da niso njegovi, ampak last pokojnega brata Mihe. Ta je že takoj po hišni preiskavi napisal izjavo in zatrdil, da je »izključni lastnik« vseh najdenih predmetov in da njegov brat ni vedel, da te predmete sploh ima.

Majice ni hotel obleči

Predsednica petčlanskega sodnega senata in ljubljanska okrožna sodnica Polona Herman je, ko je pod drobnogled vzela zasežene predmete, Pavliča vprašala, ali bi oblekel rdečo majico. Vskočil je njegov zagovornik Bernard Zupanc in opozoril, da je to »malo neokusno«, glede na to, da je obtoženčev brat že mrtev. »Saj se že od daleč vidi, da je premajhna,« je dodal Pavlič in spomnil, da brata sodišče v fazi preiskave ni hotelo zaslišati. Nakar je odvetnik še predlagal, da bi prek spletnega iskalnika google poiskali definicijo svastike, ker da gre za »simbol dobrega«. »Ne, tega ni treba. To prihranite za končno besedo,« mu je odgovorila sodnica.

Taksist je bil večkrat zaboden. »Uho mi je viselo stran, porezane sem imel tudi roke. Verjetno sem se branil.



Ob tem velja ponoviti besede napadenega taksista. Na sodišču se je spominjal, da sta moška sedla v taksi. Eden, ki je imel »moderno bradico«, je sedel spredaj, drugi, ki je »bil pobrit po glavi«, pa zadaj. S slednjim ni izmenjal besede, »s tistim spredaj pa sva se kar nekaj brez zveze pogovarjala, čeprav ga marsikaj nisem razumel. Vprašal me je denimo 'Si ti Srbin?', ko sem mu pritrdil, je zamomljal nekaj nerazumljivega,« je povedal taksist. Po prihodu na cilj je račun znašal 9,30 evra.

»Tisti, ki je sedel ob meni, mi je dal neki drobiž, nato se je ozrl k drugemu ter mu dejal, naj mu da šest evrov. V tistem pa sem začutil, da me je nekaj piknilo v glavo,« je nadaljeval in dodal, da je tisti spredaj tako rekoč zletel iz avta in da ga je slišal reči »ne zdaj« ali pa »ne tega«. »A me je ta, ki je sedel zadaj, začel štihati, zabadati.« Nekako mu je uspelo zlesti na zadnje sedeže, odprl je vrata in z napadalcem sta se znašla na pločniku. Nato naj bi se vrnil Flis in ga na tleh pred taksijem zrinil s Pavliča, temu pomagal vstati, nato sta skupaj zbežala.