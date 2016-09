Trčili vozili, dva poškodovana

CELJE – V nedeljo ob 19.54 sta v Trnovljah pri Celju trčili osebni vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, razsvetlili cestišče in ga posipali z vpojnimi sredstvi.

Dve poškodovani osebi so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico.