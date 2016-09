Trčili trije, poškodovan eden

ŽELEZNIKI – V četrtek ob 15.54 se je na Češnjici zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh kombiniranih vozil in osebnega avtomobila, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Škofja Loka in Železniki, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulatorje, očistili cesto ter pomagali vlečni službi pri odvozu vozil.

V nesreči se je ena oseba poškodovala.