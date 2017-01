Trčili trije, enega odpeljali

DORNAVA – V petek ob 16.45 so v Dornavi trčila tri osebna vozila, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Pri tem se je ena oseba poškodovala.

Posredovali so gasilci PGD Ptuj, ki so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca, odklopili akumulatorje ter do prihoda policije usmerjali promet.

Reševalci nujne medicinske pomoči s Ptuja so poškodovano osebo prepeljali v ptujsko bolnišnico.