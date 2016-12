Trčili tovornjak in osebni vozili

VELENJE – V četrtek ob 19.00 se je na cesti Arja vas–Velenje pri odcepu za Črnovo, občina Velenje, zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi tovornjak in osebni vozili.

Gasilci PGD Velenje so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi.

Reševalci iz Velenja so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.