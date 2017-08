Trčili sta osebno in tovorno vozilo

NAKLO – Na cesti Podbrezje–Zvirče (v občini Naklo) je v torek ob 11.22 prišlo do prometne nesreče. Osebno vozilo je trčilo v tovorno vozilo.

Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj, s tehničnim posegom rešili voznika iz osebnega vozila, na katerem so izključili akumulator. Z vpojnim sredstvom so posuli iztekle motorne tekočine in pomagali reševalcem NMP Kranj pri oskrbi poškodovanca.