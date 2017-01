Trčili so v zasneženem križišču

NOVO MESTO – V petek ob 20.10 so v zasneženem križišču Seidlove ceste in Koštialove ulice v trčila tri osebna vozila, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GRC Novo mesto so do prihoda policistov zavarovali kraj dogodka in usmerjali promet.

V nesreči ni bilo poškodovanih.