Trčili pri Novem mestu, trije v bolnišnico

NOVO MESTO – V nedeljo ob 18.51 sta na cesti Novo mesto–Metlika pri Koroški vasi, občina Novo mesto, trčili osebni vozili.

Reševalci ZD Novo mesto so oskrbeli in v novomeško bolnišnico prepeljali tri poškodovane osebe.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenih, odklopili akumulatorja, nudili pomoč avtovleki in počistili cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Zaradi nesreče je bila cesta do 21.15 zaprta za ves promet.