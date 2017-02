Trčili osebno in tovorno vozilo, ena oseba poškodovana

SLOVENJ GRADEC – V petek ob 20.15 sta na Francetovi cesti trčili osebno in tovorno vozilo.

Pri tem se je po poročanju uprave za zaščito in reševanje poškodovala ena oseba.

Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so s tehničnim posegom iz osebnega vozila rešili ukleščeno osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenca, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in počistili razlite motorne tekočine.

Poškodovano osebo so reševalci ZRCK Koroške prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.