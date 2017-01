CELJE – V petek zvečer sta na Mariborski cesti trčili osebno in tovorno vozilo.

Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator osebnega vozila in nudili pomoč policistom ter reševalcem celjske nujne medicinske pomoči, ki so poškodovano osebo oskrbeli na kraju, je poročala uprava za zaščito in reševanje.