CELJE – V četrtek ob 15.36 sta na Mariborski cesti v Celju trčili osebno in tovorno vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Pri tem je prišlo do iztekanja motornih tekočin iz vozila. Posredovali so poklicni gasilci PGE Celje. Zavarovali so kraj dogodka, preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin z vozila, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in ga očistili. Poškodovanih ni bilo.