ŠENTJERNEJ – V četrtek ob 20.31 sta na cesti Loka–Gorenja Stara vas v občini Šentjernej trčili osebni vozili.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi in ju odpeljali v novomeško bolnišnico.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so odklopili akumulatorja vozil, razsvetlili kraj, s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, pomagali reševalcem, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.