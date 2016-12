Trčili dve vozili, na pomoč gasilci

CELJE – V nedeljo ob 17.58 je na Mariborski cesti v Celju pri uvozu na avtocesto prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP, odklopili akumulatorja na vozilih in z vpojnim sredstvom odstranili razlite motorne tekočine.

Reševalci NMP Celje so eno poškodovano osebo prepeljali v celjsko bolnišnico.