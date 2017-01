Trčili dve tovorni vozili, cesta polovično zaprta

POLJANE PRI ŽUŽEMBERKU – Tik pred 11. uro je prišlo na Poljanah pri Žužemberku do prometne nesreče, zaradi katere so morali zapreti en pas. Pri PU Novo mesto je Alenka Drenik pojasnila, da je prišlo do trčenja dveh tovornih vozil, po prvih podatkih pa sta udeleženca v nesreči lažje poškodovana.

Zaradi nesreče je zaprta polovica ceste, promet pa poteka izmenično enosmerno.