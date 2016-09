Trčila v stoječega, ta pa v tovornjak

ZALA – V sredo ob 14.35 so policiste obvestili o prometni nesreči v okolici Idrije oziroma na glavni cesti Idrija–Godovič (pri kraju Zala). V njej so bila udeležena tri vozila.

Ugotovili so, da se je 49-letna voznica osebnega avtomobila zaletela v stoječe osebno vozilo, v katerem je bil 62-letni voznik. Njegov osebni avtomobil je potem odbilo v spredaj stoječe tovorno vozilo (polpriklopnik), v katerem je bil 36-letni voznik.

V prometni nesreči se je 62-letnik lažje poškodoval. Pomagali so mu reševalci in ga potem odpeljali v UKC Ljubljana. Na pomoč so prihiteli tudi idrijski gasilci.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je promet nekaj časa potekal izmenično enosmerno. Idrijski policisti so 49-letni povzročiteljici nesreče izdali plačilni nalog.