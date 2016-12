SLOVENJ GRADEC – V četrtek ob 5.44 se je v naselju Pameče, občina Slovenj Gradec, zgodila prometna nesreča. Voznica je z osebnim vozilom trčila v parkirano vozilo ob cestišču, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so zavarovali kraj nezgode, odklopili akumulator in nudili pomoč policistom z razsvetljavo ter reševalcem nujne medicinske pomoči z Raven na Koroškem pri oskrbi poškodovane voznice.

Reševalci so jo z reševalnim vozilom prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.