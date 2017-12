Trčila v križišču

Do nesreče je prišlo zaradi izsiljevanja prednosti. Foto: Oste Bakal Foto: O. B.

TRNJE – V četrtek ob 13.16 je zaradi izsiljevanja prednosti prišlo do trčenja dveh osebnih vozil v križišču za naselje Trnje (občini Črenšovci). V nesreči sta se dve osebi poškodovali.

Gasilci PIGE Nafta Lendava so odklopili akumulator, požarno zavarovali kraj nesreče in posipali cestišče z absorpcijskimi sredstvi. Ponesrečenca so v murskosoboško bolnišnico prepeljali reševalci NMP ZD Lendava. Po neuradnih podatkih njune poškodbe niso hujše, na vozilih pa je nastalo za okoli 6500 evrov materialne škode.