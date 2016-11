Trčila tri vozila, več poškodovanih

PREVALJE – Včeraj ob 15.51 so na cesti med Prevaljami in Mežico (občina Prevalje) trčila tri osebna vozila. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so kraj dogodka zavarovali, nudili pomoč policistom, odklopili akumulatorje, očistili cestišče razlitih tekočin, nudili pomoč delavcem vlečne službe pri odstranitvi vozila in reševalcem NMP Ravne na Koroškem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila.

Poškodovane osebe so reševalci z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec, poroča uprava za zaščito in reševanje.