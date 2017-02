Trčila tri vozila, dve osebi v bolnišnico

AJDOVŠČINA – V sredo ob 16.32 so na regionalni cesti med Ajdovščino in Vipavo v občini Ajdovščina trčili trije osebni avtomobili. Pri tem sta se poškodovali dve osebi.

Oskrbeli so ju reševalci iz Ajdovščine. Eno so prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, drugo pa v zdravstveni dom v Ajdovščini.

Gasilci iz Ajdovščine so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb, odklopili akumulatorje in počistili razlite motorne tekočine, je poročala uprava za zaščito in reševanje.