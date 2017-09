Trčila štiri vozila, škoda je velika

OBROV – V torek ob 16.29 se je na magistralni cesti pri naselju Obrov zgodila nesreča, v kateri so bila udeležena štiri vozila. Posredovali so gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana ter reševalci NMP Sežana, ki so eno poškodovano osebo prepeljali na zdravljenje v SB Izola. Nastala je večja materialna škoda, so še zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.