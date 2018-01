Trčila sta tovornjaka, ena oseba poškodovana

DEKANI – V petek ob 16.45 se je na cesti v Dekanih zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve tovorni vozili. Gasilci GB Koper so zavarovali in osvetlili kraj dogodka, izklopili akumulatorja na vozilih in posuli razlite motorne tekočine na vozišču z vpojnim sredstvom.

V prometni nesreči je bila poškodovana ena oseba, reševalci pa so jo prepeljali na zdravljenje v SB Izola.