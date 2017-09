Trčila sta, se dogovorila, potem je kolesar začutil bolečine

KAMNIK – Policiste so v ponedeljek okrog 19.15 obvestili o prometni nesreči, ki se je 2. septembra zgodila na območju Kamnika.



Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je mladoletni kolesar vozil iz smeri Sp. Stranj proti Kamniku. V krožišču v bližini naslova Fužine 6 je v zadnje kolo njegovega kolesa zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil voznik osebnega avtomobila.



Udeleženca sta se o škodi dogovorila in izmenjala podatke, naknadno pa je kolesar zaradi bolečin poiskal zdravniško pomoč.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo ustrezno ukrepali, poroča PU Ljubljana.